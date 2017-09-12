Fikret Orman'dan Porto maçı yorumu
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FİKRET ORMAN'DAN PORTO MAÇI YORUMU

Fikret Orman'dan Porto maçı yorumu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16 turuna kalmak istediklerini söyledi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16 turuna kalmak istediklerini söyledi.

Orman, yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası kısa bir açıklamada bulunan Fikret Orman, Porto ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçı ile ilgili olarak, "Takımımız oldukça moralli. Porto maçından hayırlı bir sonuçla döneceğimizi umuyorum. Geçen sene son karşılaşmada kaçırdığımız son 16 turuna bu yıl kalacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Kerimoğlu ise "Beşiktaş'a sonsuz başarılar diliyorum. Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip bir kadroyu barındıran Beşiktaş'ın Porto'dan istediğimiz sonucu elde edeceğini ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

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