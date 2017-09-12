Ankara'da 76 "alkollü" maça alınmadı!
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ANKARA'DA 76 "ALKOLLÜ" MAÇA ALINMADI!

Ankara'da 76 "alkollü" maça alınmadı!

Ankara'da alınan karar doğrultusunda 76 kişinin, alkollü olmaları nedeniyle futbol maçlarına alınmadığı bildirildi.

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Ankara'da alınan karar doğrultusunda 76 kişinin, alkollü olmaları nedeniyle futbol maçlarına alınmadığı bildirildi.

Ankara Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, 25 Ağustos 2017 tarihli kararı ile, Ankara'da düzenlenecek müsabakalara, 0.50 promil üzeri alkollü olduğu tespit edilen seyircilerin stadyumlara alınmamasına karar vermişti.

Ankara Valiliği'nin verdiği bilgiye göre bu kapsamda; Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında 36, MKE Ankaragücü-Balıkesir Baltok maçında 30, Osmanlıspor F.K.-Göztepe maçında 10 kişi olmak üzere toplam 76 kişi, alkollü olmalarından dolayı müsabakalara alınmadı.

Valilik açıklamasında, "Ayrıca, 10 Ağustos 2017 Pazar günü oynanan Bursaspor- Sakaryaspor maçı öncesinde, 18 taraftar, İl Spor Güvenlik Kurulu kararlarına aykırı hareket ettiklerinden haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: http://www.ankara.gov.tr
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