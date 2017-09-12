Ziraat Bankası, beğeni topladı
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ZİRAAT BANKASI, BEĞENİ TOPLADI

Ziraat Bankası, beğeni topladı

Ziraat Bankası sezon öncesi ilk hazırlık mücadelesinde oynamış olduğu oyunla beğeni topladı.

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Yeni sezon hazırlıkların sürdüren Ziraat Bankası Spor Kulübü ligin güçlü ekiplerinden Maliye Piyango ile karşı karşıya geldi. 

Başkent Voleybol Salonunda oynanan hazırlık karşılaşmasını Ziraat Bankası 3-0 kazandı. Ziraat Bankası sezon öncesi ilk hazırlık mücadelesinde oynamış olduğu oyunla beğeni topladı.

Yeni transferlerin hazırlık mücadelesinde göstermiş oldukları performans ise göz doldurdu.

Karşılaşmayı Ziraat Bankası Spor Kulübü Onursal Başkanı Ali Kılıç, Kulüp Başkanı Hüseyin Özuysal, 2. Başkan Atakan Mermer ve yönetim kurulu üyeleri tribünden takip ettiler.

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