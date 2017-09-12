EREN BÜLBÜL ULUSLARARASI VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLIYOR

Halkbank Spor Kulübü, bu sene üçüncü kez düzenlediği uluslararası voleybol turnuvası 13-14-15 Eylül tarihlerinde Ankara’da yapılacak.
Başkent Voleybol Salonunda oynanacak turnuvaya İran’ın Saipa VC ve Shrdari Verami takımları ile Türkiye’den Maliye Piyango ve Halkbank’ın katılacak.
Organizasyon, bu yıl, Trabzon’un Maçka ilçesinde 15 yaşında teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’e atfedildi.
TRT’nin de üç karşılaşmayı naklen vereceği turnuva Eren Bülbül Uluslararası Voleybol Turnuvası adı ile yapılacak.
Maç programı şöyle:
13 Eylül Çarşamba
13:30 Maliye Piyango-Saipa VC
16:00 Halkbank-Shrdari Verami (TRT Avaz)
14 Eylül Perşembe
14:00 Halkbank-Saipa VC (TRT Spor)
16:00 Maliye Piyango-Shrdari Verami
15 Eylül Cuma
13:30 Saipa VC-Shrdari Verami
16:00 Halkbank-Maliye Piyango (TRT Spor)
Ödül töreni