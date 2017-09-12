ESNAFSPOR'UN HAZIRLIK MAÇINDA YÜZÜ GÜLDÜ

Foto Albümü Esnafspor'un hazırlık maçında yüzü güldü 8 FOTO

2017-2018 sezonunda Ankara 1. Amatör Lig'de mücadele edecek Esnafspor, TKİ Tesislerinde oynanan hazırlık maçında Kurşunlu Belediyespor'u 5-3 mağlup etti.

Yeni sezonda Ankara 1. Amatör Lig'de başarılı olmak isteyen Esnafspor, hazırlık maçında Çankırı'nın Amatör lig ekibi Kurşunlu Belediyespor'u Mehmet Bulut, İsmet Enes Şentürk ve Hacı Bahadır'ın (3) golleriyle 5-3 yenerek moral buldu.

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Yeni sezon öncesi takımının kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirdiklerini ifade eden Esnafspor Genel Kaptanı Erol Gürbüz, "Sezon öncesi ilk hazırlık maçımızı oynadık. Oynanan futbol ve alınan sonuçtan memnunuz. Fakat eksikliklerimiz var. Bunu da bu maçta bir kez daha gördük. Yeni bir kadro kurduk ve daha çok işimiz var. Yoğun bir antrenman periyodu ile oyuncularımızın performansını daha üst seviyelere çıkararak, sezona iyi bir şekilde hazır olacağız. Tecrübeli hocamız Metin Bostanoğlu yönetiminde bu kadromuzla yeni sezonda başarılı işlere imza atacağız." dedi.