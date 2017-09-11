Milliler Brezilya'dan set alamadı
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MİLLİLER BREZİLYA'DAN SET ALAMADI

Milliler Brezilya'dan set alamadı

Slovenya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Brezilya'ya 4-0 yenildi.

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Slovenya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Brezilya'ya 4-0 yenildi.

Başkent Ljubljana'da düzenlenen şampiyonada Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Brezilya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, müsabakadan 17-15, 15-12, 15-6 ve 15-12'lik setler sonucunda 4-0 mağlup ayrıldı.

Öte yandan Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB), ileride hayata geçirmeyi planladığı bazı kuralları bu şampiyonada test ediyor. Bu kurallara göre 4 set alan takım, maçı kazanır. Bir set kazanmak için 15 sayıya ulaşan takımın, 2 fark yapması gerekir.

Milliler üçüncü maçını yarın TSİ 15.00’te Kenya ile yapacak.

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