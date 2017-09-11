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TFF 1. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesi tamamlandı.

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TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesi tamamlandı.

Çaykur Rizespor'un 12 puanla liderliğini sürdürdüğü ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: 4-0

Denizlispor-Elazığspor: 2-3

MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok: 1-2

Altınordu-Çaykur Rizespor: 3-4

Ümraniyespor-İstanbulspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor: 1-1

Akın Çorap Giresunspor-Eskişehirspor: 3-1

Manisaspor-Boluspor: 2-1

Adana Demirspor-Gaziantepspor: 3-1

- Puan durumu

 

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

ÇAYKUR RİZESPOR

4

4

0

0

13

5

8

12

2.

A. Ç. GİRESUNSPOR

4

3

1

0

9

3

6

10

3.

ÜMRANİYESPOR

4

3

0

1

6

2

4

9

4.

ELAZIĞSPOR

4

3

0

1

7

5

2

9

5.

BALIKESİRSPOR BALTOK

4

2

1

1

9

8

1

7

6.

ADANA DEMİRSPOR

4

2

1

1

7

6

1

7

7.

MANİSASPOR

4

2

0

2

7

7

0

6

8.

ADANASPOR

4

2

0

2

5

8

-3

6

9.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

4

1

2

1

4

1

3

5

10.

SAMSUNSPOR

4

1

2

1

2

2

0

5

11.

B. B. ERZURUMSPOR

4

1

2

1

5

6

-1

5

12.

ALTINORDU

4

1

1

2

7

7

0

4

13.

İSTANBULSPOR

4

1

1

2

3

4

-1

4

14.

GAZİANTEPSPOR

4

1

0

3

3

10

-7

3

15.

BOLUSPOR

4

0

2

2

3

5

-2

2

16.

ESKİŞEHİRSPOR

4

0

2

2

6

9

-3

2

17.

MKE ANKARAGÜCÜ

4

0

2

2

2

5

-3

2

18.

DENİZLİSPOR

4

0

1

3

4

9

-5

1

- 5. hafta

15 Eylül Cuma:
20.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep
20.00 Elazığspor-Balıkesirspor Baltok

16 Eylül Cumartesi:
17.00 Boluspor-Adana Demirspor
17.00 Samsunspor-Altınordu
20.00 Adanaspor-Manisaspor

17 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
20.00 Denizlispor-Akın Çorap Giresunspor
20.00 Gaziantepspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

18 Eylül Pazartesi:
20.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor

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