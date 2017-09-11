TFF 1. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesi tamamlandı.
Çaykur Rizespor'un 12 puanla liderliğini sürdürdüğü ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: 4-0
Denizlispor-Elazığspor: 2-3
MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok: 1-2
Altınordu-Çaykur Rizespor: 3-4
Ümraniyespor-İstanbulspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor: 1-1
Akın Çorap Giresunspor-Eskişehirspor: 3-1
Manisaspor-Boluspor: 2-1
Adana Demirspor-Gaziantepspor: 3-1
- Puan durumu
|
Takımlar
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
ÇAYKUR RİZESPOR
|
4
|
4
|
0
|
0
|
13
|
5
|
8
|
12
|
2.
|
A. Ç. GİRESUNSPOR
|
4
|
3
|
1
|
0
|
9
|
3
|
6
|
10
|
3.
|
ÜMRANİYESPOR
|
4
|
3
|
0
|
1
|
6
|
2
|
4
|
9
|
4.
|
ELAZIĞSPOR
|
4
|
3
|
0
|
1
|
7
|
5
|
2
|
9
|
5.
|
BALIKESİRSPOR BALTOK
|
4
|
2
|
1
|
1
|
9
|
8
|
1
|
7
|
6.
|
ADANA DEMİRSPOR
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
6
|
1
|
7
|
7.
|
MANİSASPOR
|
4
|
2
|
0
|
2
|
7
|
7
|
0
|
6
|
8.
|
ADANASPOR
|
4
|
2
|
0
|
2
|
5
|
8
|
-3
|
6
|
9.
|
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4
|
1
|
3
|
5
|
10.
|
SAMSUNSPOR
|
4
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
0
|
5
|
11.
|
B. B. ERZURUMSPOR
|
4
|
1
|
2
|
1
|
5
|
6
|
-1
|
5
|
12.
|
ALTINORDU
|
4
|
1
|
1
|
2
|
7
|
7
|
0
|
4
|
13.
|
İSTANBULSPOR
|
4
|
1
|
1
|
2
|
3
|
4
|
-1
|
4
|
14.
|
GAZİANTEPSPOR
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3
|
10
|
-7
|
3
|
15.
|
BOLUSPOR
|
4
|
0
|
2
|
2
|
3
|
5
|
-2
|
2
|
16.
|
ESKİŞEHİRSPOR
|
4
|
0
|
2
|
2
|
6
|
9
|
-3
|
2
|
17.
|
MKE ANKARAGÜCÜ
|
4
|
0
|
2
|
2
|
2
|
5
|
-3
|
2
|
18.
|
DENİZLİSPOR
|
4
|
0
|
1
|
3
|
4
|
9
|
-5
|
1
- 5. hafta
15 Eylül Cuma:
20.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep
20.00 Elazığspor-Balıkesirspor Baltok
16 Eylül Cumartesi:
17.00 Boluspor-Adana Demirspor
17.00 Samsunspor-Altınordu
20.00 Adanaspor-Manisaspor
17 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
20.00 Denizlispor-Akın Çorap Giresunspor
20.00 Gaziantepspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
18 Eylül Pazartesi:
20.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor