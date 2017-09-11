SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile tamamlandı.
Galatasaray'ın 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdüğü ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: 0-1
Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: 0-2
Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3
Osmanlıspor-Göztepe: 0-2
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 3-1
Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-0
Antalyaspor-Galatasaray: 1-1
Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2
- Puan durumu
|
Takımlar
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
GALATASARAY
|
4
|
3
|
1
|
0
|
11
|
3
|
8
|
10
|
2.
|
BEŞİKTAŞ
|
4
|
3
|
1
|
0
|
7
|
3
|
4
|
10
|
3.
|
M. BAŞAKŞEHİR
|
4
|
3
|
0
|
1
|
7
|
6
|
1
|
9
|
4.
|
KASIMPAŞA
|
4
|
2
|
1
|
1
|
9
|
7
|
2
|
7
|
5.
|
TRABZONSPOR
|
4
|
2
|
1
|
1
|
9
|
7
|
2
|
7
|
6.
|
GÖZTEPE
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
5
|
2
|
7
|
7.
|
KAYSERİSPOR
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6
|
6
|
0
|
7
|
8.
|
AKHİSARSPOR
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5
|
6
|
-1
|
7
|
9.
|
BURSASPOR
|
4
|
2
|
0
|
2
|
7
|
5
|
2
|
6
|
10.
|
K. KARABÜKSPOR
|
4
|
1
|
2
|
1
|
5
|
4
|
1
|
5
|
11.
|
FENERBAHÇE
|
4
|
1
|
2
|
1
|
8
|
8
|
0
|
5
|
12.
|
A. ALANYASPOR
|
4
|
1
|
1
|
2
|
6
|
7
|
-1
|
4
|
13.
|
E. YENİ MALATYASPOR
|
4
|
1
|
1
|
2
|
6
|
7
|
-1
|
4
|
14.
|
A. KONYASPOR
|
4
|
1
|
0
|
3
|
5
|
6
|
-1
|
3
|
15.
|
ANTALYASPOR
|
4
|
0
|
3
|
1
|
4
|
6
|
-2
|
3
|
16.
|
D. G. SİVASSPOR
|
4
|
1
|
0
|
3
|
2
|
6
|
-4
|
3
|
17.
|
OSMANLISPOR
|
4
|
0
|
1
|
3
|
4
|
10
|
-6
|
1
|
18.
|
GENÇLERBİRLİĞİ
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3
|
9
|
-6
|
1
- 5. hafta
15 Eylül Cuma:
20.00 Kayserispor-Antalyaspor
16 Eylül Cumartesi:
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor
17 Eylül Pazar:
17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor
17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor
20.00 Göztepe-Gençlerbirliği
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe
18 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor