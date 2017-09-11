SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

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Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile tamamlandı.

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Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile tamamlandı.

Galatasaray'ın 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdüğü ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: 0-2

Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3

Osmanlıspor-Göztepe: 0-2

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 3-1

Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-0

Antalyaspor-Galatasaray: 1-1

Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2

- Puan durumu

 

 

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GALATASARAY

4

3

1

0

11

3

8

10

2.

BEŞİKTAŞ

4

3

1

0

7

3

4

10

3.

M. BAŞAKŞEHİR

4

3

0

1

7

6

1

9

4.

KASIMPAŞA

4

2

1

1

9

7

2

7

5.

TRABZONSPOR

4

2

1

1

9

7

2

7

6.

GÖZTEPE

4

2

1

1

7

5

2

7

7.

KAYSERİSPOR

4

2

1

1

6

6

0

7

8.

AKHİSARSPOR

4

2

1

1

5

6

-1

7

9.

BURSASPOR

4

2

0

2

7

5

2

6

10.

K. KARABÜKSPOR

4

1

2

1

5

4

1

5

11.

FENERBAHÇE

4

1

2

1

8

8

0

5

12.

A. ALANYASPOR

4

1

1

2

6

7

-1

4

13.

E. YENİ MALATYASPOR

4

1

1

2

6

7

-1

4

14.

A. KONYASPOR

4

1

0

3

5

6

-1

3

15.

ANTALYASPOR

4

0

3

1

4

6

-2

3

16.

D. G. SİVASSPOR

4

1

0

3

2

6

-4

3

17.

OSMANLISPOR

4

0

1

3

4

10

-6

1

18.

GENÇLERBİRLİĞİ

4

0

1

3

3

9

-6

1

- 5. hafta
15 Eylül Cuma:
20.00 Kayserispor-Antalyaspor

16 Eylül Cumartesi:
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor

17 Eylül Pazar:
17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor
17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor
20.00 Göztepe-Gençlerbirliği
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe

18 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor

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