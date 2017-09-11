ADANA DEMİRSPOR 3 - GAZİANTEPSPOR 1

Adana Demirspor 3 - Gaziantepspor 1
TFF 1.Lig 4. haftasında Adana Demirspor ile Gaziantepspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 3-1 kazandı.
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Adil Demirbağ, Savaş Yılmaz (75' Umut Sönmez), Yiğit İncedemir, Issoumaila Lingane, Lalawele Atakora, Theodore Mendy (86' Abdulkadir Parmak), Robert Tambe (72' Atabey Çiçek)
Teknik Direktör: Giray Bulak
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Gaziantepspor: Adnan Karabulut (66' ), Şenol Can, İlker Günaslan, Hüseyin Polat, Zeki Sinanoğlu, Müslüm Talşik, Oktay Aydın, Hasan Genç, Serhan Yılmaz, Mehmet Sait Üzümcü (86' Erdal Ahmet Özdemir), Yusuf Erdem
Teknik Direktör: Bünyamin Süral
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Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Deniz Turgut, Habip Tiryaki, Serdar Akkoçoğlu
Goller: DK 26: Lalawele Atakora (Adana Demirspor), DK 54: Robert Tambe (Adana Demirspor), DK 58: Yusuf Erdem (Gaziantepspor), DK 61: Savaş Yılmaz (Adana Demirspor)