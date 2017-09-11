Kasımpaşa 3 - Evkur Y.Malatyaspor 2
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KASIMPAŞA 3 - EVKUR Y.MALATYASPOR 2

Kasımpaşa 3 - Evkur Y.Malatyaspor 2

Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Kasımpaşa ile Evkur Y.Malatyaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazandı.

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Kasımpaşa 3 - Evkur Y.Malatyaspor 2

Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Kasımpaşa ile Evkur Y.Malatyaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazandı.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, Markus Neumayr, Loret Sadiku, David Pavelka (77' Bernard Mensah), Trezeguet, John Murillo (77' Hasan Bilal), Samuel Eduok (68' Michael Rangel)

Teknik Direktör:

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Yalçın Ayhan, Arturo Mina, Issam Chebake, Nacer Barazite (86' Michael Pereira), Issiar Dia (63' Turgut Doğan Şahin), Eren Tozlu (76' Emanuel Dening), Aytaç Kara, Azubuike Godson, Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Hakem: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Yiğit Arslan

Goller: DK 2: John Murillo (Kasımpaşa), DK 10: Eren Tozlu (Evkur Y.Malatyaspor), DK 49: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 72: Aytaç Kara (Evkur Y.Malatyaspor), DK 89: Markus Neumayr (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: DK 42: Strahil Popov (Kasımpaşa), DK 52: David Pavelka (Kasımpaşa), DK 88: Issam Chebake (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Markus Neumayr (Kasımpaşa)

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