Fenerbahçe, Antic ile yollarını ayırdı
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FENERBAHÇE, ANTİC İLE YOLLARINI AYIRDI

Fenerbahçe, Antic ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Makedon pivotu Pero Antic ile yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Makedon pivotu Pero Antic ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş, Makedon oyuncu Pero Antic ile karşılıklı olarak anlaşarak, yollarını ayırma kararı almıştır." denildi.

Fenerbahçe Doğuş'a hizmetlerinden dolayı Makedon oyuncuya teşekkür edilirken, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ise Antic ile anlaşıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Doğuş'a 2015 yılında transfer olup, 2 sezon forma giyen yıldız oyuncu, bir THY Avrupa Ligi, 2 lig, birer Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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