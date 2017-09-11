ALTINORDU'DA BERKE'YE GÜVENOYU

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın geçen hafta, "Berke'nin transferi için İngiltere'de ilk temaslarımızı yaptık" açıklamasının ardından Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'e dönen 17 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 4 gol görerek büyük üzüntü yaşadı. Milli eldivenin gollerde hatalı olmadığını dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Yediğimiz gollerde Berke'nin yapabileceği fazla birşey yoktu. O iyi bir kaleci. Ayrıca olaya sadece Berke açısından bakmak doğru değil, golleri takım olarak yedik" dedi.



Ligde ilk hafta Elazığspor deplasmanında kaleyi koruduktan sonra belindeki ağrıları nedeniyle Ankaragücü karşısında kadroya alınmayan genç eldiven, Balıkesirspor Baltok deplasmanında yedek soyunmuştu. Genç kalecinin transferi konusunda görüşülen yabancı kulüplerin, "A takımda oynasın, görelim" talebi üzerine Çaykur Rizespor karşısında eldivenleri devralan Berke'nin, cumartesi günü Samsunspor deplasmanında da ilk 11'de görev yapabileceği öğrenildi. Kaleci Berke, bu karşılaşmanın ardından 22 Eylül'de U17 Milli Takım kampına katılıp, 6-19 Ekim tarihleri arasında Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde görev alacak.



ÖZKAN'DAN ALTAY'A SİTEM



Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 9 Eylül'de gerçekleşen Alsancak Stadı'nın temel atma töreninde yaşanan gerginlik nedeniyle Altaylılara sitemde bulundu.



Başkan Özkan, kulübün resmi internet sitesinden Altınordu armasının siyah beyaz renklerle kullanıldığı ve "Gönlümüz kırıldı" başlığıyla yayınladığı yazısında, "Altınordu arması ve camiasının gönlü kırılmıştır. Kendi özüme ve emanet aldığımız Altınordu armasına zarar vermemek adına yıl sonuna kadar bu köşenin kepengini kapatıyorum" ifadelerine yer verdi. Seyit Mehmet Özkan'ın katılmadığı törende Altaylılar, Altınordulu miniklerin ön sıralarda yer almasını engellemiş ve daha sonra kırmızı lacivertliler töreni terk etmişti.