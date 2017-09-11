GÖZTEPE, SÜPER LİG'E ISINIYOR

En son 2002-2003 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e dönen Göztepe, ilk 4 haftada 2. galibiyetini alarak puanını 7'ye çıkardı.

Lige 2-2 Fenerbahçe beraberliğiyle başladıktan sonra deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, İzmir'de 3-2'lik Trabzonspor galibiyetinin ardından dış sahada Osmanlıspor'u 2-0 yendi. Trabzonspor maçından sonra Osmanlıspor engelini de kayıpsız geçen sarı-kırmızılı Süper Lig'e veda ettiği 2002-2003'te art arda 2 galibiyet alamamıştı. İlk 4 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle kapatan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 7 puan ve averajla 5. durumda bulunuyor.

Deplasmanda ilk galibiyet

Dış sahada bu sezon ilk galibiyetine ulaşan Göztepe, 14 yıl ara verdiği Süper Lig'e en son veda ettiği 2002-2003 sezonunda son 6 deplasman maçında galibiyet alamamıştı. Bu yıl da dış sahada Kayserispor'a yenilen İzmir temsilcisi, Süper Lig'de 7 dış saha maçından sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini 2002-2003'te Adanaspor karşısında 2-1'lik skorla almıştı.

Goller eskilerden

Transfer döneminde kadrosuna kattığı 18 oyuncu ile Süper Lig'in en fazla transfer yapan ekibi olan Göztepe'de forma giyen 20 oyuncudan 15'i yeni isimler oldu. Adis Jahovic, Andre Castro, Kadu ve Sabri Sarıoğlu'nun 4 maçta da 90 dakika sahada kaldığı sarı-kırmızılı ekibin transferlerinden Milos Kosanovic, Ömer Şişmanoğlu ve Serkan Bakan henüz şans bulamadı.

Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Göztepe'nin ilk 4 haftada attığı 7 golün 4'ünü eski oyuncuları attı. Tayfur Bingöl ve Adis Jahovic'in ikişer gol ürettiği İzmir temsilcisinde yeni futbolcular Andre Castro, Nabil Ghilas ve Oscar Scarione de birer gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon kalesini ilk defa gole kapattı.

Taraftarlarına kavuşacak

Bu hafta 17 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Göztepe, iç sahada taraftarlarıyla ilk maçına çıkacak.

İzmir temsilcisi, geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde çıkan olaylar nedeniyle aldığı 2 maçlık seyircisiz oynama cezasını Fenerbahçe ve Trabzonspor müsabakalarında tamamlamıştı.