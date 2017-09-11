ÇALIMBAY: "YÖNETİM İLE ETO'O ARASINDAKİ BİR ANLAŞMAZLIK"

Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, açık bir futbol sergilediklerini söyledi. Yıldız oyuncuları Samuel Eto'o ile yaşanan sorunla ilgili de konuşan Çalımbay, "Yönetim ile Eto'o arasındaki bir anlaşmazlık" dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rıza Çalımbay, maça başlarken amaçlarının taraftarları önünde galibiyet almak olduğunu kaydederek, "Kesinlikle galibiyeti düşünen bir oyun oynadık. Hiçbir zaman kapanmadık." dedi.

Galatasaray'ın gücünü ve son oynadığı 3 maçı bildiklerini aktaran Çalımbay, "Galatasaray'ın baskısına biz de baskıyla yanıt verdik. Her iki yarıda güzel pozisyonlarda bulduk. Değerlendirmemiz gerekiyordu. Galatasaray'ın ilk yarıda Gomis'in attığı golün dışında pozisyonu yoktu. Ama biz son paslarda, her iki yarıda da dikkatli olamadık. Biraz daha dikkatli olsaydık, maçtan galibiyetle ayrılabilirdik. Takımımdan memnunum. Tek düşüncemiz galibiyetti ama eksik arkadaşlarımızın olması bizim için büyük bir dezevantajdı. Özellikle ofansif açıdan. Ama çok iyi oynayan arkadaşlarımız da vardı." diye konuştu.

Çalımbay, Samir Nasri'nin ayağındaki yırtık, Deniz Kadah'ın da rahatsızlığından dolayı dün hastaneye kaldırıldığını, bu iki oyuncunun yokluğunun kendileri etkilediğini vurguladı.

Nasri ve Deniz'in olması durumunda daha fazla pozisyona girebileceklerini ve değerlendirebileceklerinin altını çizen Çalımbay, "Ama her şeye rağmen maçın başından sonuna kadar kazanmak için uğraşan bir Antalyaspor vardı. Takımımı tebrik ediyorum. Yolumuz daha çok uzun. Bizim tek şanssızlığımız ideal kadromuzu daha kuramadık. Halen daha 5-6 sakat oyuncumuz ve hazır olmayan arkadaşlarımız var. En kısa sürede takıma katılırlarsa daha iyi duruma geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Yönetim ile Eto'o arasındaki bir anlaşmazlık"

Rıza Çalımbay, stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yıldız oyuncuları Samuel Eto'o ile yaşanan sorunla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eto'o konusunda yöneltilen bir soru üzerine Çalımbay, şunları kaydetti:

"Eto'o hiçbir zaman sorunları sahaya taşımıyor. Sahada inanılmaz şekilde mücadele ediyor. Bizle de bir alakası yok. Bize bağlı bir şey olsa hallederiz. Yönetim ile Eto'o arasında bir anlaşmazlık. İnşallah en kısa sürede çözülür. Zaten böyle sorunlar olduğu zaman takım da zarar görüyor. Eto'o gerçekten bu sorunları ne antrenmana ne de sahaya taşıyor."