Marsilya'ya Rennes darbesi
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MARSİLYA'YA RENNES DARBESİ

Marsilya'ya Rennes darbesi

UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile I Grubu'nda yer alan Fransız ekibi Olympique Marsilya, lig maçında ağırladığı Rennes'e 3-1 yenildi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile I Grubu'nda yer alan Fransız ekibi Olympique Marsilya, lig maçında ağırladığı Rennes'e 3-1 yenildi.

Maça hızlı başlayan Rennes, 2. dakikada Wahbi Khazri ve 10. dakikada Benjamin Bourigeaud'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Konuk ekip, 70. dakikada Joris Gnagnon'un attığı golle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi takımın tek golünü 87. dakikada Morgan Sanson kaydetti.

Olympique Marsilya, 5 haftası geride kalan Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 7 puanla 10. sırada yer aldı. İlk galibiyetini alan Rennes ise puanını 7'ye çıkararak, 14. sıraya yükseldi.

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