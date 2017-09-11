Potada çeyrek final heyecanı başlıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

POTADA ÇEYREK FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR

Potada çeyrek final heyecanı başlıyor

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final turu, 12 Eylül Salı günü oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

190 Okunma

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final turu, 12 Eylül Salı günü oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Grup maçlarının ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nda devam edilen şampiyonada, 12 Eylül Salı günü çeyrek finalde Almanya-İspanya ve Slovenya-Letonya maçları yapılacak.

Organizasyonda 13 Eylül Çarşamba günü Yunanistan-Rusya, İtalya-Sırbistan çeyrek final müsabakaları oynanacak.

Rakiplerini geçen takımlar, 14-15 Eylül'de yarı finalde karşılaşacak.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:

12 Eylül Salı:

18.45 Almanya-İspanya

21.30 Slovenya-Letonya

13 Eylül Çarşamba:

18.45 Yunanistan-Rusya

21.30 İtalya-Sırbistan

ETİKETLER
1
Osmanlıspor'da düşüş durdurulamıyor!
Ersin Durgut yeniden Halkbank'ta
4
Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı sonrası
Teşekkürler 12 Dev Adam
Osmanlıspor - Göztepe maçının ardından
1
Osmanlıspor, Göztepe'ye boyun eğdi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿