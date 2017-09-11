SIKLETİNİN EN İYİSİ UNVANINI ALDI

Kariyerinde 3 Avrupa ve bir dünya şampiyonluğu bulunan milli karateci Serap Özçelik, Karate 1 Premier Lig'de sıkletinin en iyisi unvanını aldı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya şampiyonasının ardından karatenin en prestijli ve yoğun katılımlı organizasyonu Karate 1 Premier Lig'de 2017 sezonunun en iyileri belli oldu.

2017 yılında çıktığı 6 uluslararası organizasyonun 5'inde kürsüde yer almayı başaran milli sporcu Serap, Avrupa üçüncülüğü ve Dünya Oyunları'nda kazandığı bronz madalyanın yanına yeni bir başarı daha ekledi.

Karatenin "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Premier Lig'de beş etap sonunda oluşan puanlamada milli karateci, sıkleti olan 50 kiloda dünyanın en iyisi olmayı başardı.

Sezonun ilk etabı Paris'te bronz madalya elde eden 29 yaşındaki sporcu, Dubai ve Rabat'ta ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. 2014'te dünya şampiyonu olan milli karateci, topladığı bin 625 puanla Karate 1 Premier Lig'de 2017 sezonunu sıkletinde ilk sırada tamamladı.

Serap Özçelik, Almanya'nın Halle kentinde yapılan son etabın ardından düzenlenen törende ödülünü, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı ve Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Esat Delihasan'ın elinden aldı.

50 kiloda bin 625 puanla ilk sırada yer alan Serap Özçelik'i bin 50 puanla Çinli Ranran Li, bin 25 puanla da Avusturya'dan Bettina Plank takip etti.