"GALATASARAY TEK KANATLI BİR KUŞ GİBİ"

Galatsaray'da İgor Tudor, Antalyaspor karşısında kadroyu bozmadı ve "İsme değil performansa bakarım" dedi.

Antalyaspor organize ama ileri bölgede final pasları ve pozisyona girmede etkisizdi. Galatasaray'da ise en belirgin özellik Fernando gibi bir pas merkezinin oyun içinde silik bir görüntü çizmesiydi. Geriden organize oyun kuramayan sarı-kırmızılılar topu da ayağında tutamadı. Final pasları iyi olmayınca şut ve pozisyon anlamında sahada kısır bir Cim Bom vardı.

Aynı zamanda oyun şunu da gösterdi ki; Tudor'un öğrencileri baskıyı ve hareketliliği bıraktığı an sıradanlaşıyor. Rodriguez'in asisti bizi kandırmasın! Genç oyuncu, hızıyla top koordinasyonu sıkıntısını kapatamıyor. Topu ezdiği yada değerlendiremediği için çok sayıda pozisyon eridi gitti.

Bu arada golden önce markaj altındaki Belhanda'nin rakibi nasıl uyuttuğuna bir daha bakın derim. Futbol aklının en güzel örneklerinden biriydi.

Galatasaray tek kanatlı bir kuş gibi

Galatasaray'ın Sadece Marino-Rodriguezli sağ kanadı çalışıyor. Galatasaray sol kanat bindirmeleri olmayınca durdurulması kolay bir takım oluyor. Rakip böylece merkeze daha çok yığılıp Ndiaye ve Belhanda'yı da bozuyor.

Öte yandan Cim Bom oyunda yetersiz kaldığı yerlerde taktik faullere başvurdu. Bu durum ilerleyen dönemde eğer oynarsa özellikle Linnes'in dolayısıyla Galatasaray'ın başını yakabilir.

60. dakikada gelen Nidaye-Selçuk değişkliği aslında topa sahip olma anlamında işe yaradı. Selçuk İnan futbol iştahıyla olumlu not aldı. Defans dörtlüsü ile orta daha dörtlüsü arasındaki köprü ve süpürücü görevini iyi yaptı diyebiriz. Tam da Antalya'nın baskısı başladığı anda aslında Galatasaray taraftarını da huzursuzluk kaplamıştı. Taraftar Tudor'dan bir değişiklik Tudor ise maçın bu şekilde (1-0) bitmesini bekliyordu.

Ama öyle olmadı. Akdeniz ekibinde Galatasaray'ın kapısını önce Emre Güral çaldı ama Muslera açmadı. Devamında ise Eto'o duran topta yine yanlış durmayı başaran Galatasaray defansı arasından kule gibi yükselip gol nasıl atılır dersi verdi. Beraberliğin adil sayılacağı maç da futbol adaletsizliğine uğramadı ve berabere tamamlandı.

Eto'o farkı

Aklımda ise Eto o kaldı. Mourinho 2 yıl önce onun yaşını "ben bile bilmiyorum" dediği Kamerunlu yılların yaşlanma oklarına rağmen ayakta kalan bir savaşçı gibi.

Fit görüntüsü ve klasıyla yaş alsa da yaşlanmayan örnek bir profesyonel. Saha dışını bilemem ama yeşil zeminde şapka çıkarılacak tam bir lider. Zaten böyle olduğunu Rıza Çalımbay da maç sonunda açıkladı.

Halis Özkahya bozuk zemine rağmen neredeyse sıfır hatayla son derece kaliteli bir maç yönetti. Bozuk zeminin sebebinin ise Antalya gibi bir şehirde çimlerin güneş alamaması olması tam bir ironi olduğu kadar üzücü de..

Tamer İnan (TRTSPOR Muhabiri)