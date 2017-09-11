İSPANYA'DA ENES ÜNAL RÜZGARI

İspanya La Liga 3. hafta mücadalesinde Villarreal, Real Betis'i 3-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Enes Ünal takımının 3. golünü kaydeden isim oldu ve İspanya La Liga'da ilk kez fileleri havalandırmış oldu. Enes Ünal, Nihat Kahveci'nin ardından Villarreal formasıyla La Liga'da gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

İspanya La Liga 3. hafta mücadalesinde Villarreal, Real Betis'i 3-1 mağlup etti.



El Madrigal'de oynanan mücadelenin 11. dakikasında deplasman ekibi Sergio Leon ile 1-0 öne geçti. Villarreal'in bu gole cevabı 32. dakikada Carlos Bacca'dan geldi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



61. dakikada Samu Castillejo, Villarreal'i 2-1 öne geçirdi. Maçın son golü milli oyuncu Enes Ünal'dan geldi. Enes, maçın 77. dakikasında skoru 3-1'e getirerek mücadelenin skorunu tayin etti.

Bu sonuçla Villarreal bu sezonki ilk puanlarını kazanırken, Real Betis de 3 puanda kaldı.



Öte yandan bir diğer milli oyuncumuz Emre Mor, Celta Vigo'nun Deportivo Alaves'i 1-0 mağlup ettiği maçta 88. dakikada oyuna girdi.

