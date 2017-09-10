SARICA: "BURADA HİÇBİR ŞEYİN İMKANSIZ OLMADIĞINI GÖRDÜK"

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında İspanya'ya 73-56 mağlup olarak organizasyondan elenen A Milli Takım'ın başantrenörü Ufuk Sarıca, turnuva boyunca asla vazgeçmeden mücadele eden oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ufuk Sarıca, İspanya karşısında son 4 dakikaya kadar oyunun içinde olduklarını belirterek, "Son 2 dakikada oyundan düştük. Üçüncü periyodun sonunda Sergio Rodriguez'in attığı 3 sayılık basket bizi olumsuz etkiledi. Bazı eksiklerimiz olduğu bir gerçek. Burada hiçbir şeyin imkansız olmadığını gördük. Bugün olmadı ama yarın bu kazandığımız tecrübeleri uygulayabilirsek, gelecekte basketbol ülkesi olabiliriz." diye konuştu.

İspanya Milli Takımı'na ve özellikle Pau Gasol'a büyük saygı duyduğunu anlatan Sarıca, "Gasol, 37 yaşında. Uzun ve zor geçen bir sezonun ardından buraya geldi ve turnuvada büyük bir mücadele gösteriyor. Bu, saygı duyulacak bir durum. İspanya, komple bir takım. Onları tebrik ediyorum. Gasol, maçın ardından bana, çok iyi mücadele ettiğimizi ve çabaladığımızı söyledi. Bu saygıyı görmek bizim için önemli bir artı." ifadelerini kullandı.

Ufuk Sarıca, gelecek sezon Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele edecek Cedi Osman ve Furkan Korkmaz için turnuvanın muazzam bir tecrübe olduğunu da sözlerine ekledi.

Milli oyuncu Erkan Veyseloğlu, yoğun bir kamp döneminin ardından organizasyonda iyi bir mücadele sergilediklerini aktararak, "Basit hatalarla Rusya, Sırbistan ve bugünkü maçta kaybettik. Hataları azaltabilseydik, şampiyonada başka yerlerde olabilirdik. Elenmiş olmamıza rağmen uzun zamandan bu yana taraftarla bu kadar bütünleşen bir takım olmamıştı. Bu geçiş döneminde iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlılarda takım kaptanı Sinan Güler ise turnuvanın en favori takımlarından birine karşı oynadıklarını vurgulayarak, "İspanya'yı yenebilmek için 40 dakika boyunca mükemmel oynamanız gerekiyor. Savunma direncimiz ve enerjimizle belirli bir süre oynayabildik. Son periyotta onlar da başka bir seviyede ve daha yüzdeli oynamaya başladılar. Biz de istediğimiz şutları atamadık." şeklinde konuştu.

- İspanya Cephesi

İspanya Milli Takımı Başantrenörü Sergio Scariolo, çok zor bir karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını kaydetti.

Türkiye'nin maçta farklı diziliş ve stratejiler denediğini aktaran Scariolo, "Türkiye, sert ve vazgeçmeyen bir ekip. İlk yarıda iyi savunma yaptık. Zor bir maçtı. Son çeyrekte hücumda isabetler bulduk. Fantastik bir atmosferde oynadık. Saha içinde iletişim kurmakta zorlandık." dedi.

Mücadelesinden ötürü A Milli Takım'ı tebrik eden Scariolo, "Türkiye doğru yolda. Genç bir takım ve yetenekli oyunculara sahipler. Burada olmayan önemli oyuncularını da kadrolarına dahil etmeleri gerek." şeklinde görüş belirtti.

İspanyol basketbolcu Juancho Hernangomez ise Türkiye'ye karşı zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını bildiklerini dile getirerek, "Türkiye'nin büyük taraftar desteği vardı. Zor bir karşılaşma geçti. Büyük bir mücadele gösterdik. Takımıma katkı sağladığım için mutluyum." açıklamasında bulundu.