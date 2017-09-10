İŞTE 2. VE 3. LİG'DE TOPLU SONUÇLAR

Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
Amed Sportif Faaliyetler-Sivas Belediyespor: 1-1
Kastamonuspor 1966-Tokatspor: 0-2
Keçiörengücü-Hatayspor: 4-1
Sarıyer-Menemen Belediyespor: 1-3
Eyüpspor-Bucaspor: 1-4
Sancaktepe Belediyespor-Tuzlaspor: 3-0
Afjet Ayfonspor-Mersin İdmanyurdu: 3-1
Beyaz Grup:
Gümüşhanespor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-1
Şanlıurfaspor-Nazilli Belediyespor: 2-0
Zonguldak Kömürspor-Fatih Karagümrük: 1-0
BUGSAŞ Spor-Sakaryaspor: 1-1
Bandırmaspor-Niğde Belediyespor: 2-0
Pendikspor-Fethiyespor: 0-0
Karşıyaka-Silivrispor: 2-1
Kahramanmaraşspor-Altay: 1-2
TFF 3. Lig
1. Grup:
Ofspor-12 Bingölspor: 3-1
Batman Petrolspor-Yomraspor: 0-1
Bayburt Grup Özel İdare-Düzcespor: 4-2
Erbaaspor-Yeni Altındağ Belediyespor: 4-0
Kozan Belediyespor-Orhangazi Belediyespor: 0-0
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-2
2. Grup:
Pazarspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0
Anagold 24 Erzincanspor-Diyarbekirspor: 3-4
Yeni Orduspor-Tire 1922: 3-3
Kırıkhanspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-2
Yeşil Bursa-1461 Trabzon: 1-2
Ergene Velimeşespor-Erokspor: 0-0
Muğlaspor-Gölcükspor: 3-1
3. Grup:
Baysal İnşaat Düzyurtspor-Kızılcabölükspor: 1-1
Arsinspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 1-0
Cizrespor-Karacabey Birlikspor: 1-0
Elaziz Belediyespor-Büyükcekmece Tepecikspor: 2-2
Çorum Belediyespor-Ankara Adliyespor: 2-2
Aydınspor 1923-Osmaniyespor: 1-1
Kocaelispor-Utaş Uşakspor: 1-2
Tarsus İdmanyurdu-Tekirdağspor: 3-1