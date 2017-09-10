TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SONRASI

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, 1-0 geriye düşmelerinin ardından sahadaki tutum ve davranışlarıyla galibiyeti hak ettiklerini söyledi.



Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Baktığımızda 3-1'lik skor rahatlatıcı gözüküyor ama rakibin savunma organizasyonu konusunda sahanın bütünündeki etkili duruşu bizi oldukça zorladı. Oyun kurmakta çok zorlandık." dedi.



Oyuncu değişikliklerinin takıma katkı sağladığına değinen Yanal, "Abdülkadir, Rodallega ve Onazi'ye oyuna girdikten sonraki katkıları için teşekkür ederim. Karakterli oyuncular. Bu karakterde oldukça fazla oyuncu var. Yeni gelmesine rağmen Sosa'nın da ikinci yarıdaki performansı oldukça iyiydi. Tüm oyuncularla takımın performansının daha da yükselterek, takım oyununu fazlasıyla geliştirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Henüz bu ritmi fazlasıyla yakalayamadık. Maçta 1-0 geriye düştükten sonra, sahadaki tutum ve davranışımızla bugünkü maçı hak ettik." ifadelerini kullandı.



"Abdülkadir çok büyük bir oyuncu olacak"



Ersun Yanal, ikinci yarının başında sahaya sürdüğü genç oyuncu Abdülkadir Ömür ile ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:



"Abdülkadir risk değil. O çok büyük bir oyuncu olacak. Onu korumak gerekir. Onu birden bire çıplak, korumasız şekilde ortada bırakmak yanlış olur. Onu doğru zaman ve doğru yerde kullanmak lazım. Burası Trabzon, beklentiler çok büyük. Özellikle kendi içinden bu tür oyuncuları kazandığında, sarılması çok güçlü ve büyük. Abdülkadir gibi bir oyuncunun Trabzon ve Trabzonspor ile bu şekilde buluşması daha büyük enerji oluşturacaktır. Abdülkadir, daha çok yol kat edecek. Şimdi 18 yaşında ve daha çok çalışacak, daha çok karakter ortaya koyacak. Trabzonspor ve Türk futbolu uzun yıllar ondan faydalanacak."



Oyuncuların bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini aktaran Yanal, "Sadece Abdülkadir değil. Özellikle Okay'ın ikinci yarıdaki performansı, Yusuf Yazıcı'nın, Olcay'ın, önde Burak'ın mücadelesi önemliydi. Rodallega'nın oyuna girdikten sonra coşkusu, isteği, arzusu vardı. Yine sonradan oyuna giren Onazi'nin sonuna kadar mücadele ediyor olması. Yavaş yavaş iyi bir takım geliyor. Umarım sonuçlar da bunu destekler." şeklinde konuştu.



Bakkal: "Usta ayaklar ortaya çıktı"



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takımıyla ilk maçına çıktığını ve gelecek haftalarda daha iyi olacaklarına inandığını kaydetti.



Trabzonspor'un özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla galibiyeti hak ettiğini aktaran Bakkal, "Rakibin oynamasına ikinci yarı daha çok müsaade edince, usta ayaklar ortaya çıktı. Takım olarak daha dirençli ve şahsiyetli bir duruş sergilememiz gerekiyor. Genç bir takımız ve yaş ortalaması 24. Ekstralar bu maçta daha iyi göründü. Şimdi onun üzerine çalışıp, önümüzdeki haftalarda inşallah istediğimiz seviyeye geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Transfer döneminin bitmesinden 1 hafta önce takımın başına geldiğini hatırlatan Bakkal, "Oldum olası hiç hayıflanmadım. Başkanımız bu şekilde devam edeceğimizi söyledi. Burası benim evim, ben de bunu kabul ettim. Bundan sonra düşünmeye gerek yok. Elimizde 25-30 futbolcumuz var. Oyuncularımız performanslarını yükselttiğinde iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Üst üste iki maçı kaybetmek güvensizlik olarak görülebilir. Önümüzde Göztepe deplasmanı var. Mücadeleye devam." diye konuştu.

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