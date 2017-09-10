Antalyaspor 1 - Galatasaray 1
Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka (89' Salih Dursun), Mostapha El Kabir (53' Aydın Karabulut), Charles Fernando, Maicon Marques, Yekta Kurtuluş, Danilo Campos (67' Emre Güral), Samuel Eto'o
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz (63' Jason Denayer), Martin Linnes, Fernando Reges, Younes Belhanda (88' Sofiane Feghouli), Tolga Ciğerci, Badou Ndiaye (62' Selçuk İnan), Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis
Teknik Direktör: Igor Tudor
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken, Koray Gençerler
Goller: DK 34: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 82: Samuel Eto'o (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 69: Martin Linnes (Galatasaray), DK 90: Salih Dursun (Antalyaspor)
Fikstürü - Puan Durumu