Antalyaspor 1 - Galatasaray 1
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ANTALYASPOR 1 - GALATASARAY 1

Antalyaspor 1 - Galatasaray 1

Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Antalyaspor 1 - Galatasaray 1

Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka (89' Salih Dursun), Mostapha El Kabir (53' Aydın Karabulut), Charles Fernando, Maicon Marques, Yekta Kurtuluş, Danilo Campos (67' Emre Güral), Samuel Eto'o

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz (63' Jason Denayer), Martin Linnes, Fernando Reges, Younes Belhanda (88' Sofiane Feghouli), Tolga Ciğerci, Badou Ndiaye (62' Selçuk İnan), Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken, Koray Gençerler

Goller: DK 34: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 82: Samuel Eto'o (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: DK 69: Martin Linnes (Galatasaray), DK 90: Salih Dursun (Antalyaspor)

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