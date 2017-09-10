MANİSASPOR 2 - BOLUSPOR 1

Manisaspor 2 - Boluspor 1
TFF 1.Lig 4. haftasında Manisaspor ile Boluspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisaspor 2-1 kazandı.
Manisaspor: Emrullah Şalk, Berkay Samancı, Hikmet Balioğlu, Ümit Yasin Arslan (67' Iyayi Atiemwen), Abdülkadir Korkut, Mustafa Sevgi, Slavko Perovic (83' Bilal Sebaihi), Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı (90' Mehmet Göktuğ Bakırbaş), Daniel Dimov, Axel Meye
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas, İrfan Başaran (65' Mustafa Durak), Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, İshak Çakmak, Özgür İleri, Yusuf Emre Gültekin, Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze (65' Sefa Yılmaz), Mitchell Te Vrede (72' Melih Okutan)
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgüç Türkalp, Mehmet Şahan Yılmaz, Kamil Çetin, Erkan Özdamar
Goller: DK 6: (Manisaspor), DK 57: Axel Meye (Manisaspor), DK 77: Melih Okutan (Boluspor), DK 89: İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor)
Sarı Kartlar: DK 63: Metin Yüksel (Manisaspor), DK 76: İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor), DK 78: Cengiz Umut Meraş (Boluspor), DK 86: Bilal Sebaihi (Manisaspor), DK 90: İshak Çakmak (Boluspor), DK 90: Axel Meye (Manisaspor)