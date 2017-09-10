Giresunspor 3 - Eskişehirspor 1
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GİRESUNSPOR 3 - ESKİŞEHİRSPOR 1

Giresunspor 3 - Eskişehirspor 1

TFF 1.Lig 4. haftasında Giresunspor ile Eskişehirspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Giresunspor 3-1 kazandı.

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Giresunspor 3 - Eskişehirspor 1

TFF 1.Lig 4. haftasında Giresunspor ile Eskişehirspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 3-1 kazandı.

Giresunspor: Anıl Atağ, Panajotis Dimitriadis, Hüsamettin Tut, Caner Arıcı, Onur Demir, Boubacar Diabang, Recep Aydın (74' Fatih Atik), Özgür Yılmaz, Dmytro Korkishko (85' Mehmet Akyüz), Dodo, Mauricio Dale (81' Sinan Özkan)

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bilal Aziz (46' Muhammet Serdar Yazıcı), Jerry Akaminko, Kaan Kanak, Semih Güler, Hürriyet Güçer (46' Chikeluba Ofoedu), Aykut Akgün, Hasan Ayaroğlu, Hasan Hüseyin Acar (70' Semih Şentürk), Dorukhan Toköz, Bruno Mezenga

Teknik Direktör:

Hakem: Onur Karabaş, Bahtiyar Birinci, Bersan Duran, Caner Ak

Goller: DK 6: Dmytro Korkishko (Giresunspor), DK 26: Recep Aydın (Giresunspor), DK 79: Mauricio Dale (Giresunspor), DK 90: Semih Şentürk (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 33: Onur Demir (Giresunspor), DK 39: Özgür Yılmaz (Giresunspor), DK 52: Aykut Akgün (Eskişehirspor), DK 73: Caner Arıcı (Giresunspor), DK 82: Dmytro Korkishko (Giresunspor), DK 90: Bruno Mezenga (Eskişehirspor)

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