BURSASPOR 3 - AKHİSAR BEL. 0

Bursaspor 3 - Akhisar Bel. 0
Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Bursaspor ile Akhisar Bel. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 3-0 kazandı.
Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı, William Troost-ekong, Jires Kembo-ekoko (82' Kofi Amoako Atta), Emmanuel Badu, Pablo Batalla (78' Bilal Kısa), Dzon Delarge (68' Yusuf Erdoğan), Mikel Agu, Bogdan Stancu
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
Haberleri İstatistikleri
Akhisar Bel.: Milan Lukac, Abdoul Sissoko (57' Ioan Hora), Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Serginho Mineiro, Helder Barbosa (68' Onur Ayık), Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Eray Ataseven, Paulo Henrique (79' Muğdat Çelik)
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, İlker Takpak, Ümit Öztürk
Goller: DK 51: Pablo Batalla (Bursaspor), DK 66: Dzon Delarge (Bursaspor), DK 74: Bogdan Stancu (Bursaspor)
Sarı Kartlar: DK 22: Abdoul Sissoko (Akhisar Bel.), DK 76: Yusuf Erdoğan (Bursaspor), DK 90: Harun Tekin (Bursaspor)
Fikstürü - Puan Durumu