K.Maraşspor 1 - Altay 2
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K.MARAŞSPOR 1 - ALTAY 2

K.Maraşspor 1 - Altay 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 2. haftasında K.Maraşspor ile Altay 12 Şubat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altay 2-1 kazandı.

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K.Maraşspor 1 - Altay 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 2. haftasında K.Maraşspor ile Altay 12 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 2-1 kazandı.

K.Maraşspor: Mesut Balkan, Ramazan Kahya, Evren Horozal, Barış Çiçek, Ethem Ercan Pülgir (76' Aydın Çetin), Timuçin Aşçıgil (66' Aytürk Halil Hocaoğlu), Hüseyin Kar, Eser Akbaş, Devrim Taşkaya (62' Okan Salmaz), Kemal Akbaba, Erkan Bükülmez

Teknik Direktör: Cafer Aydın

Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, Necdet Kaba, Serkan Sözmen, Fatih Gül, Hüsamettin Yener (46' Ozan Sol), Maksut Taşkıran (64' Ferhat Çulcuoğlu), Atakan Rıdvan Çankaya, İbrahim Akın (81' Doğan Karakuş), Murat Uluç

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Hakem: Sezer Yalçın, Mehmet Vargün, Hasan Hüseyin Tetik, Sercan Yılmaz

Goller: DK 59: İbrahim Akın (Altay), DK 63: Ozan Sol (Altay), DK 77: Aydın Çetin (K.Maraşspor)

Sarı Kartlar: DK 42: Necdet Kaba (Altay), DK 52: Barış Çiçek (K.Maraşspor), DK 67: Evren Horozal (K.Maraşspor), DK 81: Hüseyin Kar (K.Maraşspor)

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