KARŞIYAKA 2 - SİLİVRİSPOR 1

Karşıyaka 2 - Silivrispor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 2. haftasında Karşıyaka ile Silivrispor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karşıyaka 2-1 kazandı.
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız (79' Anıl Çıracı), Cenk Özbey, Metin Peker, Onur Kıntaş, Mustafa Aşan, Mahmut Temür, Bartu Umut (89' Muhammet Fatih Öztekin), Battal Demirbilek (85' Harun Atalay), Arif Cılak, Tayfun Pektürk
Teknik Direktör:
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Silivrispor: Atacan Öztürk, İbrahim Kaş, Barış Bakır, Güray Kula, Oğulcan Enes Demiroğlu, Serdar Eylik (87' Mehmet Burak Uça), Doğan Ateş, Kazım Dülger (73' Yunus Yaşar), Oğuz Yavuz, Serkan Çalık (76' İsmail Düzgün), İbrahim Alan
Teknik Direktör: Mustafa Serin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Aydın, Caner Eroğlu, Ferhat Dalgıç, Ali Akdeniz
Goller: DK 17: Cenk Özbey (Karşıyaka), DK 36: Serdar Eylik (Silivrispor), DK 56: Battal Demirbilek (Karşıyaka)
Sarı Kartlar: DK 9: Tayfun Pektürk (Karşıyaka), DK 45: Abdülhamit Yıldız (Karşıyaka), DK 50: Kazım Dülger (Silivrispor), DK 61: Arif Cılak (Karşıyaka), DK 63: Oğulcan Enes Demiroğlu (Silivrispor), DK 70: Doğan Ateş (Silivrispor), DK 79: İbrahim Alan (Silivrispor), DK 79: İbrahim Kaş (Silivrispor)
Kırmızı Kart: DK 90: Arif Cılak (Karşıyaka)
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