Karşıyaka 2 - Silivrispor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

KARŞIYAKA 2 - SİLİVRİSPOR 1

Karşıyaka 2 - Silivrispor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 2. haftasında Karşıyaka ile Silivrispor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Karşıyaka 2-1 kazandı.

321 Okunma

Karşıyaka 2 - Silivrispor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 2. haftasında Karşıyaka ile Silivrispor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karşıyaka 2-1 kazandı.

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız (79' Anıl Çıracı), Cenk Özbey, Metin Peker, Onur Kıntaş, Mustafa Aşan, Mahmut Temür, Bartu Umut (89' Muhammet Fatih Öztekin), Battal Demirbilek (85' Harun Atalay), Arif Cılak, Tayfun Pektürk

Teknik Direktör:

Silivrispor: Atacan Öztürk, İbrahim Kaş, Barış Bakır, Güray Kula, Oğulcan Enes Demiroğlu, Serdar Eylik (87' Mehmet Burak Uça), Doğan Ateş, Kazım Dülger (73' Yunus Yaşar), Oğuz Yavuz, Serkan Çalık (76' İsmail Düzgün), İbrahim Alan

Teknik Direktör: Mustafa Serin

Hakem: Mustafa Aydın, Caner Eroğlu, Ferhat Dalgıç, Ali Akdeniz

Goller: DK 17: Cenk Özbey (Karşıyaka), DK 36: Serdar Eylik (Silivrispor), DK 56: Battal Demirbilek (Karşıyaka)

Sarı Kartlar: DK 9: Tayfun Pektürk (Karşıyaka), DK 45: Abdülhamit Yıldız (Karşıyaka), DK 50: Kazım Dülger (Silivrispor), DK 61: Arif Cılak (Karşıyaka), DK 63: Oğulcan Enes Demiroğlu (Silivrispor), DK 70: Doğan Ateş (Silivrispor), DK 79: İbrahim Alan (Silivrispor), DK 79: İbrahim Kaş (Silivrispor)

Kırmızı Kart: DK 90: Arif Cılak (Karşıyaka)

﻿

TFF 2. ve 3. Lig'de toplu sonuçlar
Futbolda haftanın programı
Türkiye Kupası'nda 3. turun kuraları çekildi
Futbolda birinci transfer dönemi bitiyor
İzmir'de 3 stat için temel atma heyecanı
1
Lucescu'dan yabancı futbolcu eleştirisi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿