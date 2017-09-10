OSMANLISPOR - GÖZTEPE MAÇININ ARDINDAN

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımının biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Uygun, Süper Lig'de 2-0 yenildikleri Göztepe maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ve ilk 10 dakikada 3 gol pozisyonu yakaladıklarını belirterek, "Sonrasında taç atışında konsantre eksikliği nedeniyle geriye düştük. Devre biterken de ikinci golü yedik." dedi.

Futbolcularının kazanma adına sahada olduğunu ifade eden Uygun, "Bu nedenle onlarla gurur duydum. Varsa bir suç, o da bendedir. Yeni gelen arkadaşlar ve sakatların durumu nedeniyle zor bir süreçten geçtik. Uzun zamandır takım üzerinde oluşan baskı ister istemez etkiliyor. Alacağımız galibiyetler bizi daha iyi yerlere getirecektir. Biraz zamana ihtiyacımız var." diye konuştu.

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımının oyunundan memnun olduğunu ve karşılaşmada önemli koşu mesafesi kat ettiklerini dile getirdi.

Karşılaşmayı, kadrolar ele geçtikten sonra değerlendirmek gerektiğini aktaran Tuna, şunları kaydetti:

"Rakibimizin bu kadar çok ofansif oyuncuyla maça başlamasını beklemiyorduk. Oyun karakterimizle ilgili artılar ortaya çıkmaya başladı. Bu kadar ofansif bir rakibe takım savunmasını iyi yaparsak, kazandığımız toplardan sonra açık alanlar bulacağımızı düşünüyorduk. Lig ortalamasına göre çok koşu oranımız var, böyle olmaya devam edeceğiz. Atağa çıkarken çok uzun top kullandık. Bunlarda da önemli isabet sağladık. Övgüyü hak eden bir takımım var. Aldığımız sonuçlar bizi etkilemeyecek. Ayaklarımız yere sağlam basacak. Seneye de Süper Lig'de olmasını hedeflediğimiz bir Göztepe var. Göztepe'nin ligde kalıcı olmasını sağlamak istiyoruz."