Tarsus İdman Yurdu 3 - Tekirdağspor 1
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TARSUS İDMAN YURDU 3 - TEKİRDAĞSPOR 1

Tarsus İdman Yurdu 3 - Tekirdağspor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 2. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Tekirdağspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 3-1 kazandı.

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Tarsus İdman Yurdu 3 - Tekirdağspor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 2. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Tekirdağspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 3-1 kazandı.

Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen, Fırat Hekimoğlu, Serkan Küçük (6' Burak Koçer), Sefa Durmuş, Onur Şirin, Yasin Elmas, Samet Eker, Abdurrahman Canlı, Ergun Cengiz (82' Ali Sinan Gayla), Ferhat Duman (67' Kubilay Serbest), Alper Yener

Teknik Direktör: Özcan Kızıltan

Tekirdağspor: Çağan Kazancılı, Yasin Öztop, Samet Önger, Emre Kars, İbrahim Can Köse, Ünal Avcı, Oğuzhan Baykal (51' Burak Aydın), Rıza Çetiner (35' Berk Akıncı), Samet Şahin, Aykut Çakay (81' ), Vedat Saygı

Teknik Direktör:

Hakem: Yunus Dursun, Burak Gültek, Yakup Keçeci, Emre Alay

Goller: DK 9: Ünal Avcı (Tekirdağspor), DK 29: Ferhat Duman (Tarsus İdman Yurdu), DK 57: Abdurrahman Canlı (Tarsus İdman Yurdu), DK 87: Kubilay Serbest (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı Kartlar: DK 18: Aykut Çakay (Tekirdağspor), DK 87: Çağan Kazancılı (Tekirdağspor), DK 90: Abdurrahman Canlı (Tarsus İdman Yurdu)

Kırmızı Kart: DK 48: Yasin Öztop (Tekirdağspor)

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