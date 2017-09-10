Kocaelispor 1 - Utaş Uşakspor 2
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KOCAELİSPOR 1 - UTAŞ UŞAKSPOR 2

Kocaelispor 1 - Utaş Uşakspor 2

TFF 3.Lig 3.Grup 2. haftasında Kocaelispor ile Utaş Uşakspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 2-1 kazandı.

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Kocaelispor 1 - Utaş Uşakspor 2

TFF 3.Lig 3.Grup 2. haftasında Kocaelispor ile Utaş Uşakspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 2-1 kazandı.

Kocaelispor: Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Ali Keten, Burak Özbakır (90' Özgür Sürekçi), Sefa Narin (84' İshak Kurt), Burak Süleyman (78' Gökdeniz Bayrakdar), Mert Yavuz, Fatih Adıgüzel, Kerem Yıldırım, Hamza Mutlu

Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Fatih Çolak, Murat Rüzgar, Selçuk Yıldırım (60' Ekrem Sütçü), Nurettin Çağlar, Doğan Seçkin Şavkın, Kerem Çağatay (46' Halil İbrahim Cenik), İsmail Sarı (68' Özgen Erdem), Şahin Fıstıkcı

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Hakem: Ozan Bileyci, Vedat Demir, Can Öztekin, Levent Buğra Vartemel

Goller: DK 30: Burak Süleyman (Kocaelispor), DK 69: Halil İbrahim Cenik (Utaş Uşakspor), DK 90: Şahin Fıstıkcı (Utaş Uşakspor)

Sarı Kartlar: DK 6: Can Emre Yücel (Kocaelispor), DK 12: Kerem Çağatay (Utaş Uşakspor), DK 39: Fatih Çolak (Utaş Uşakspor), DK 41: Murat Rüzgar (Utaş Uşakspor), DK 78: Mert Yavuz (Kocaelispor)

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