AFJET AFYONSPOR 3 - MERSİN İDMANYURDU 1

Afjet Afyonspor 3 - Mersin İdmanyurdu 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Afjet Afyonspor ile Mersin İdmanyurdu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 3-1 kazandı.
Afjet Afyonspor : Murat Demir, Bayram Çetin, İsmet Benli, Murathan Buruş, Serdar Cansu, Yasin Yener (71' Erdi Zengin), Nazmi Candoğan, Tugay Adamcıl (65' Uğur Durmuş), Ali Kılıç, Ömer Çelik, Oltan Karakullukçu (82' Abdulkadir Kuzey)
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
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Mersin İdmanyurdu: Hasan Daş, Gökhan Akkan, Mesut Ağgül, Bekir Can Sönmez (74' Oğulcan Evin), Mert Arabacı, Nurullah Kaya, Mahmut Metin, Kudbettin Tekin Oğrak, Emrah Özyaylaz, Emre Güney Aras, Yiğit Can Ayaz (60' Batuhan Yarbaşar)
Teknik Direktör: Hasan Akçaylı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Oğuzhan Uğurlu, Aykut Onar, Sefa Özcan, Aytaç Geçgel
Goller: DK 10: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor ), DK 42: Tugay Adamcıl (Afjet Afyonspor ), DK 45: Emrah Özyaylaz (Mersin İdmanyurdu), DK 46: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor )
Sarı Kart: DK 75: Ali Kılıç (Afjet Afyonspor )
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