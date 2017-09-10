Antalyaspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...
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ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Antalyaspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Antalyaspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Danon Issouf Johannes Djourou Gbadjere, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Maıcon Marques Bıtencourt, Mostapha El Kabır, Yekta Kurtuluş, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Ferhat Kaplan, Macıel Sousa Campos Richard Danılo

Teknik Direktör:

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken, Koray Gençerler

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