İŞTE MANİSASPOR - BOLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Manisaspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Manisaspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 4. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Manisa 19 Mayıs
Manisaspor: Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı, Axel Meye Me Ndong, Emrullah Şalk, Abdulkadir Korkut, Slavko Perovıc, Danıel Svetoslavov Dımov, Mustafa Sevgi, Ümit Yasin Arslan, Berkay Samancı, Hikmet Balioğlu
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Boluspor: Göksu Alhas, Alim Öztürk, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, İrfan Başaran, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş, Mıtchell Qınten Te Vrede
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Hakem: Özgüç Türkalp, Mehmet Şahan Yılmaz, Kamil Çetin, Erkan Özdamar
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