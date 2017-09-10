İşte Manisaspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE MANİSASPOR - BOLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Manisaspor - Boluspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 4. haftasında Manisaspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Manisaspor - Boluspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Manisaspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 4. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisaspor: Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı, Axel Meye Me Ndong, Emrullah Şalk, Abdulkadir Korkut, Slavko Perovıc, Danıel Svetoslavov Dımov, Mustafa Sevgi, Ümit Yasin Arslan, Berkay Samancı, Hikmet Balioğlu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Boluspor: Göksu Alhas, Alim Öztürk, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, İrfan Başaran, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş, Mıtchell Qınten Te Vrede

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Özgüç Türkalp, Mehmet Şahan Yılmaz, Kamil Çetin, Erkan Özdamar

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