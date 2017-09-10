GİRESUNSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Giresunspor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 4. haftasında Giresunspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Onur Karabaş yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Caner Arıcı, Panajotıs Dımıtrıadıs, Dmytro Korkıshko, Maurıce,junıor Dale, Boubacar Dıalıba Dıabang, Recep Aydın, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Anıl Atağ, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa
Teknik Direktör:
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Hakem: Onur Karabaş, Bahtiyar Birinci, Bersan Duran, Caner Ak
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