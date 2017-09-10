İşte Bursaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
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İŞTE BURSASPOR - AKHİSAR BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Bursaspor ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bursaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Bursaspor - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 4. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Chrıstıan Chagas Tarouco, Pablo Martın Batalla, Jıres Kembo Ekoko, Aziz Eraltay, Barış Yardımcı, Delarge Dzon, Ndubısı Mıkel Agu, Emmanuel Agyeman Badu, William Paul Ekong

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Eray Ataseven, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Soner Aydoğdu, Paulo Henrıque Carneıro Fılho, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Olcan Adın, Sergıo Antonıo Borges Junıor, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, İlker Takpak, Ümit Öztürk

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