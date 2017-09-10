İŞTE BURSASPOR - AKHİSAR BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Bursaspor - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 4. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Chrıstıan Chagas Tarouco, Pablo Martın Batalla, Jıres Kembo Ekoko, Aziz Eraltay, Barış Yardımcı, Delarge Dzon, Ndubısı Mıkel Agu, Emmanuel Agyeman Badu, William Paul Ekong
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
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Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Eray Ataseven, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Soner Aydoğdu, Paulo Henrıque Carneıro Fılho, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Olcan Adın, Sergıo Antonıo Borges Junıor, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, İlker Takpak, Ümit Öztürk
Maç Detayları - Canlı Anlatım