OSMANLISPOR, GÖZTEPE'YE BOYUN EĞDİ

Osmanlıspor 0 - Göztepe 2
Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Osmanlıspor ile Göztepe Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 2-0 kazandı.
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Andreas Maxso, Josue, Özer Hurmacı (46' Adrien Regattin), Serdar Gürler (75' Musa Çağıran), Koray Altınay, Aminu Umar (46' Sokol Cikalleshi), Souleymane Doukara
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Haberleri İstatistikleri
Göztepe: Beto, Kadu, Sabri Sarıoğlu, Mathieu Peybernes, Adama Traore, Oscar Scarione (90' Yoan Gouffran), Selçuk Şahin, Andre Castro, Rajko Rotman (62' Halil Akbunar), Tayfur Bingöl (84' Axel N'gando), Adis Jahovic
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan, Murat Özcan
Goller: DK 25: Tayfur Bingöl (Göztepe), DK 45: Adis Jahovic (Göztepe)
Sarı Kartlar: DK 67: Andreas Maxso (Osmanlıspor), DK 86: Halil Akbunar (Göztepe)
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