Osmanlıspor, Göztepe'ye boyun eğdi
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OSMANLISPOR, GÖZTEPE'YE BOYUN EĞDİ

Osmanlıspor, Göztepe'ye boyun eğdi

Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Osmanlıspor ile Göztepe Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Göztepe 2-0 kazandı.

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Osmanlıspor 0 - Göztepe 2

Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Osmanlıspor ile Göztepe Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 2-0 kazandı.

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Andreas Maxso, Josue, Özer Hurmacı (46' Adrien Regattin), Serdar Gürler (75' Musa Çağıran), Koray Altınay, Aminu Umar (46' Sokol Cikalleshi), Souleymane Doukara

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Göztepe: Beto, Kadu, Sabri Sarıoğlu, Mathieu Peybernes, Adama Traore, Oscar Scarione (90' Yoan Gouffran), Selçuk Şahin, Andre Castro, Rajko Rotman (62' Halil Akbunar), Tayfur Bingöl (84' Axel N'gando), Adis Jahovic

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan, Murat Özcan

Goller: DK 25: Tayfur Bingöl (Göztepe), DK 45: Adis Jahovic (Göztepe)

Sarı Kartlar: DK 67: Andreas Maxso (Osmanlıspor), DK 86: Halil Akbunar (Göztepe)
 

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Mert
10 Eylül 201720:22
Çapsız Bülent Uygun senden hoca mı olur
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