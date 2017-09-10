BB Erzurumspor 1 - Samsunspor 1
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BB ERZURUMSPOR 1 - SAMSUNSPOR 1

BB Erzurumspor 1 - Samsunspor 1

TFF 1.Lig 4. haftasında BB Erzurumspor ile Samsunspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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BB Erzurumspor 1 - Samsunspor 1

TFF 1.Lig 4. haftasında BB Erzurumspor ile Samsunspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

BB Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Lokman Gör, Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Stephane Acka, Boubacar Mansaly (88' Mert Nobre), Burhan Eşer, Haris Harba (76' Murat Gürbüzerol), Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz (62' Abdulkadir Özdemir), Hamza Younes

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak, Ercan Yazıcı (56' Abdülkerim Bardakçı), Ahmet Cebe (80' Ramazan Övüç), Kenan Karışık, Çağrı Ortakaya, Georgios Samaras (46' Halil İbrahim Pekşen), Davy Angan, John Chibuike

Teknik Direktör: Fehmi Alpay Özalan

Hakem: Abdullah Yılmaz, Emin Yıldırım, Murat Şener, Ramazan Keleş

Goller: DK 53: Gökhan Karadeniz (BB Erzurumspor), DK 68: Kenan Karışık (Samsunspor)

Sarı Kartlar: DK 36: Davy Angan (Samsunspor), DK 45: Hamza Younes (BB Erzurumspor), DK 73: Abdulkadir Özdemir (BB Erzurumspor)

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