ABD Açık'ta Sloane Stephens şampiyon
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ABD AÇIK'TA SLOANE STEPHENS ŞAMPİYON

ABD Açık'ta Sloane Stephens şampiyon

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Sloane Stephens şampiyon oldu.

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Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Sloane Stephens şampiyon oldu.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya klasmanında 83. sırada bulunan ABD'li Sloane Stephens, 15. sıradaki aynı ülke vatandaşı Madison Keys ile karşı karşıya geldi.

Kariyerinde ilk kez grand slam turnuvasında finale çıkma başarısı gösteren 24 yaşındaki Stephens, Keys'i 6-3 ve 6-0'lık setlerle yenerek ABD Açık'ın şampiyonu oldu.

Geçen ay dünya klasmanında 957. sırada bulunan Stephens, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, 23 Ocak'ta ameliyat olduğuna işaret ederek, "Eğer o gün biri bu sene ABD Açık'ı kazanacağımı söyleseydi, bunun imkansız olduğunu söylerdim." dedi.

Şampiyonluğun ardından 3,7 milyon dolar para ödülünün sahibi olan Stephens, annesine teşekkür ederek, "Ebeveynler, asla çocuklarınızdan vazgeçmeyin. Onlar ne yapmak isterse istesin, onları her zaman cesaretlendirin." ifadelerini kullandı.

ABD Açık'ta bu akşam TSİ 23.00'te tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Kevin Anderson şampiyonluk mücadelesi verecek.

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