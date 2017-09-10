Lazio-Milan maçı ertelendi
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LAZİO-MİLAN MAÇI ERTELENDİ

Lazio-Milan maçı ertelendi

Bugün saat 16.00'da oynanması gereken Lazio-Milan maçı Roma'daki kötü hava şartları nedeniyle ertelendi.

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Bugün saat 16.00'da oynanması gereken Lazio-Milan maçı Roma'daki kötü hava şartları nedeniyle ertelendi.

Alınan son kararla Lazio-Milan maçının bir saat ertelemeli şekilde bugün TSİ 17:00'de oynanacağı açıklandı.

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