BB Erzurumspor - Samsunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

BB ERZURUMSPOR - SAMSUNSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

BB Erzurumspor - Samsunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 4. haftasında BB Erzurumspor ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

384 Okunma

BB Erzurumspor - Samsunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 17:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 4. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdullah Yılmaz yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Rize Şehir

BB Erzurumspor: Kaya Tarakcı, Stephane Ghıslaın Acka, Jasmın Trtovac, Kubilay Sönmez, Hamza Younes, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Boubacar Mansaly, Burhan Eşer, Haris Harba, Lokman Gör

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Samsunspor: Hasan Hatipoğlu, Ercan Yazıcı, Georgıos Samaras, Kenan Karışık, Emmanuel John Chıbuıke, Ahmet Cebe, N'guessan Davy Claude Angan, Ufuk Budak, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Fehmi Alpay Özalan

Hakem: Abdullah Yılmaz, Emin Yıldırım, Murat Şener, Ramazan Keleş

﻿

Jonathan Ayite, Samsunspor'da
Futbolda haftanın programı
BB Erzurumspor'a Çek orta saha
Samsunspor'da transfer
Türkiye Kupası'nda 3. turun kuraları çekildi
Futbolda birinci transfer dönemi bitiyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿