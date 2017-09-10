BB ERZURUMSPOR - SAMSUNSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

BB Erzurumspor - Samsunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 17:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 4. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdullah Yılmaz yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Rize Şehir
BB Erzurumspor: Kaya Tarakcı, Stephane Ghıslaın Acka, Jasmın Trtovac, Kubilay Sönmez, Hamza Younes, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Boubacar Mansaly, Burhan Eşer, Haris Harba, Lokman Gör
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Samsunspor: Hasan Hatipoğlu, Ercan Yazıcı, Georgıos Samaras, Kenan Karışık, Emmanuel John Chıbuıke, Ahmet Cebe, N'guessan Davy Claude Angan, Ufuk Budak, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Fehmi Alpay Özalan
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Hakem: Abdullah Yılmaz, Emin Yıldırım, Murat Şener, Ramazan Keleş
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