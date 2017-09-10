İŞTE TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Trabzonspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
Bugün 17:00'da başlayacak Trabzonspor - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 4. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, Uğur Demirok, Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Kamal Issah, Abdul Rahman Khalılı, Marko Mılınkovıc, Ahmet İlhan Özek, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Luccas Claro Dos Santos, Petar Skuletıc
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, İsmail Şencan, Bahattin Şimşek
Maç Detayları - Canlı Anlatım