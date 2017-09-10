İşte Trabzonspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Trabzonspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

385 Okunma

İşte Trabzonspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Bugün 17:00'da başlayacak Trabzonspor - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 4. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, Uğur Demirok, Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Kamal Issah, Abdul Rahman Khalılı, Marko Mılınkovıc, Ahmet İlhan Özek, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Luccas Claro Dos Santos, Petar Skuletıc

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, İsmail Şencan, Bahattin Şimşek

﻿

134 yabancı, 60 yerli!
Transferin en hızlısı Göztepe
Trabzonspor'da 3 imza birden
İşte Süper Lig'in en pahalı satışları
4
Gençlerbirliği'nde 13 yeni yüz
Trabzonspor, Sosa'yı açıkladı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿