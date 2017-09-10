İŞTE OSMANLISPOR - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmanlıspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
Bugün 17:00'da başlayacak Osmanlıspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 4. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Numan Çürüksu, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Amınu Umar, Serdar Gürler, Avdıja Vrsajevıc, Koray Altınay, Özer Hurmacı, Souleymane Doukara, Andreas Beyer Maxso, Anıl Karaer
Teknik Direktör: Bülent Uygun
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Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Rajko Rotman, Andre De Castro Pereıra, Ezequıel Oscar Scarıone, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Mathıeu Phılıppe Peybernes, Adıs Jahovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Sabri Sarıoğlu, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan, Murat Özcan
Maç Detayları - Canlı Anlatım