İşte Osmanlıspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
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İŞTE OSMANLISPOR - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmanlıspor - Göztepe maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Osmanlıspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Osmanlıspor - Göztepe maçında ilk 11'ler

Bugün 17:00'da başlayacak Osmanlıspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 4. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Numan Çürüksu, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Amınu Umar, Serdar Gürler, Avdıja Vrsajevıc, Koray Altınay, Özer Hurmacı, Souleymane Doukara, Andreas Beyer Maxso, Anıl Karaer

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Rajko Rotman, Andre De Castro Pereıra, Ezequıel Oscar Scarıone, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Mathıeu Phılıppe Peybernes, Adıs Jahovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Sabri Sarıoğlu, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör:

Hakem: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan, Murat Özcan

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