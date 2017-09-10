MANİSA BŞB.SK - KEMERSPOR 2003 SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Manisa BŞB.SK - Kemerspor 2003 sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Manisa BŞB.SK - Kemerspor 2003 maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 2. Haftasında Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Olcar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri
Manisa BŞB.SK: Ersel Çetinkaya, Abdurrahman Emir Alagöz, Umut Kaya, Alper Akçam, Ali Öztürk, Berkin Kamil Arslan, Mehmet Kuruoğlu, Ufukhan Bayraktar, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Kaan Güdü
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Haberleri İstatistikleri
Kemerspor 2003: İbrahim Dağaşan, Deniz Ataç, Akın Akman, Atakan Cangöz, Sevcan Bıyıklı, Ahmet Özden, Ahmet Mumin Papaker, Lokman Erdoğan, Abdulsamet Burak, Birkan Öksüz, Abdurrahman Ayhanoğlu
Teknik Direktör: Şenol Fidan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Olcar, Mehmet Akıncık, Harun Pekyürek, Samet Kaan Keskin
Maç Detayları - Canlı Anlatım