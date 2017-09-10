Manisa BŞB.SK - Kemerspor 2003 sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MANİSA BŞB.SK - KEMERSPOR 2003 SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Manisa BŞB.SK - Kemerspor 2003 sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 1.Grup 2. haftasında Manisa BŞB.SK ile Kemerspor 2003 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Manisa BŞB.SK - Kemerspor 2003 sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Manisa BŞB.SK - Kemerspor 2003 maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 2. Haftasında Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Olcar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

Manisa BŞB.SK: Ersel Çetinkaya, Abdurrahman Emir Alagöz, Umut Kaya, Alper Akçam, Ali Öztürk, Berkin Kamil Arslan, Mehmet Kuruoğlu, Ufukhan Bayraktar, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Kaan Güdü

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Kemerspor 2003: İbrahim Dağaşan, Deniz Ataç, Akın Akman, Atakan Cangöz, Sevcan Bıyıklı, Ahmet Özden, Ahmet Mumin Papaker, Lokman Erdoğan, Abdulsamet Burak, Birkan Öksüz, Abdurrahman Ayhanoğlu

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Hakem: Burak Olcar, Mehmet Akıncık, Harun Pekyürek, Samet Kaan Keskin

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