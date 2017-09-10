Sarıyer - Menemen Bel. maç kadroları belli oldu...
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SARIYER - MENEMEN BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Sarıyer - Menemen Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Sarıyer ile Menemen Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sarıyer - Menemen Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Sarıyer ile Menemen Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Sarıyer: Serdar Kulbilge, Serkan Yalçın, Yaser Yıldız, Emrah Uzun, Fırat Sezer, Serkan Balcı, Sabutay Alper Bayülken, Alim Harlak, Hakan Soylu, Fatih Kara, Bertul Kocabaş

Teknik Direktör:

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Veli Çetin, Gökhan Sinanoğlu, Taşkın Çalış, Mustafa Şen, Samet Günhan, Gökhan Ünal, Yasin Güreler, Murat Erdemir, Semih Ceylan, Samed Ali Kaya

Teknik Direktör: Suat Kaya

Hakem: Sabit Selvi, Aykut Küçük, İsmail Taygun Tasalı, Mehmet Güngör

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