SARIYER - MENEMEN BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Sarıyer - Menemen Bel. maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Sarıyer ile Menemen Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Sarıyer: Serdar Kulbilge, Serkan Yalçın, Yaser Yıldız, Emrah Uzun, Fırat Sezer, Serkan Balcı, Sabutay Alper Bayülken, Alim Harlak, Hakan Soylu, Fatih Kara, Bertul Kocabaş
Teknik Direktör:
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Menemen Bel.: Bayram Olgun, Veli Çetin, Gökhan Sinanoğlu, Taşkın Çalış, Mustafa Şen, Samet Günhan, Gökhan Ünal, Yasin Güreler, Murat Erdemir, Semih Ceylan, Samed Ali Kaya
Teknik Direktör: Suat Kaya
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Hakem: Sabit Selvi, Aykut Küçük, İsmail Taygun Tasalı, Mehmet Güngör
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