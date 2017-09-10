İşte Eyüpspor - Bucaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE EYÜPSPOR - BUCASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Eyüpspor - Bucaspor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Eyüpspor ile Bucaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Eyüpspor - Bucaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Eyüpspor - Bucaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. Haftasında Eyüp Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Karatutlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Eyüp

Eyüpspor: Burak Kapan, Gencay Erten, Atakan Arslan, Mehmet Tosun, Cemal İşleyen, Ahmet Devret, Dede Çelik, Mert Sinan Pekesen, Erkan Yetişmiş, Emrah Metoğlu, Yüksel Kayaalp

Teknik Direktör: Ekrem Al

Bucaspor: Veli Kızılkaya, Mehmet İncebacak, İbrahim Şirin, Emin Aladağ, İlyas Çakmak, Alpay Aldemir, Kerem Atakan Kesgin, Murat Akyüz, Uğurcan Yazğılı, Abdullah Balıkuv, Kemal Mert Özyiğit

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Hakem: Ali Karatutlu, Mustafa Onur Özgenç, Mert Bulut, A.s.buğrahan Koca

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