Sancaktepe Bel. - Tuzlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SANCAKTEPE BEL. - TUZLASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Sancaktepe Bel. - Tuzlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Sancaktepe Bel. ile Tuzlaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sancaktepe Bel. - Tuzlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Sancaktepe Bel. - Tuzlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. Haftasında Maltepe Hasan Polat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özer Özden yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Maltepe Hasan Polat

Sancaktepe Bel.: Yener Demirci, Alaattin Hamza Ok, İlker Avşar, Gökhan Çetinus, Umut Koçin, İrfan Akgün, Mehmet Doğan, Selim Kayacı, Caner Solmaz, Bahadır Erol, Samet Akaydin

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Tuzlaspor: Emrah Tuncel, Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Sadık Baş, Hüseyin Atalay, Hakan Gökçek, Serhat Akyüz, Hacı Mustafa Karabulut, Kaan Aşnaz, Berat Ali Genç

Teknik Direktör: Vehbi Cevher

Hakem: Özer Özden, Emir Kılıçarslan, Cem Özbay, Fevzi Erdem Akbaş

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