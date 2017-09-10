Ümraniyespor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...
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ÜMRANİYESPOR - İSTANBULSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Ümraniyespor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 4. haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ümraniyespor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 4. haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ümraniye Bld. İlçe

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Cleyton Alexandre Henrıque Sılva, Merthan Açıl, Burak Öğür, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Zafer Şensoy, Ali Dere, İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Emre Malok

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