Erbaaspor - Y.Altındağ Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ERBAASPOR - Y.ALTINDAĞ BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Erbaaspor - Y.Altındağ Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 1.Grup 2. haftasında Erbaaspor ile Y.Altındağ Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Erbaaspor - Y.Altındağ Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Erbaaspor - Y.Altındağ Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 2. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erhan Kutlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Erbaaspor: Onur Akdeniz, Rıdvan Gökçe, Yasin Hatipoğlu, Berk Kal, Serkan Doğan, Soner Gönül, Çetin Turan, Tolga Yıldız, Nurullah Aslan, Murat Kara, Kudret Kanoğlu

Teknik Direktör: Ömer Zengin

Y.Altındağ Bel.: Oktay Kancı, Salih Yurt, Ömer Fırat Çelik, Burhanettin Çakırefe, Utku Doğan, Ömer Çiçek, Celalettin İmal, Bülent Kalecikli, Emrah Duman, Mustafa Gürbüz, İsmail Sevindi

Teknik Direktör: Mesut Üretir

Hakem: Erhan Kutlu, Mehmet Uğur Alptekin, İsa Doğanlar, Yusuf Adnan Kendirciler

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