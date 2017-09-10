ERBAASPOR - Y.ALTINDAĞ BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Erbaaspor - Y.Altındağ Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Erbaaspor - Y.Altındağ Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 2. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erhan Kutlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Erbaaspor: Onur Akdeniz, Rıdvan Gökçe, Yasin Hatipoğlu, Berk Kal, Serkan Doğan, Soner Gönül, Çetin Turan, Tolga Yıldız, Nurullah Aslan, Murat Kara, Kudret Kanoğlu
Teknik Direktör: Ömer Zengin
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Y.Altındağ Bel.: Oktay Kancı, Salih Yurt, Ömer Fırat Çelik, Burhanettin Çakırefe, Utku Doğan, Ömer Çiçek, Celalettin İmal, Bülent Kalecikli, Emrah Duman, Mustafa Gürbüz, İsmail Sevindi
Teknik Direktör: Mesut Üretir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erhan Kutlu, Mehmet Uğur Alptekin, İsa Doğanlar, Yusuf Adnan Kendirciler
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