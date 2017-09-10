KEÇİÖRENGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Keçiörengücü - Hatayspor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Keçiörengücü ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Gökçen Öztürk yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ankara Aktepe
Keçiörengücü: Fatih Kılıçkaya, Berat Satılmış, Ayhan Gürbüz, Ahmet Güven, Yakup Bugun, İlyas Kubilay Yavuz, Tarık Mayhoş, Hüseyin Güngör, Eşref Korkmazoğlu, Rıdvan Koçak, Okan Baydemir
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
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Hatayspor: Hamza Gür, Selahattin Selçuk Özkan, Mithat Yaşar, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Taha Balcı, Akın Alkan, Sadi Karaduman, Volkan Altınsoy, Serkan Koç, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
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Hakem: Gökçen Öztürk, Mehmet Can Küçük, Ali Can Alp, Gökhan Özbulut
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