Keçiörengücü - Hatayspor maç kadroları belli oldu...
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KEÇİÖRENGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Keçiörengücü - Hatayspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Keçiörengücü ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Keçiörengücü - Hatayspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Keçiörengücü ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Gökçen Öztürk yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ankara Aktepe

Keçiörengücü: Fatih Kılıçkaya, Berat Satılmış, Ayhan Gürbüz, Ahmet Güven, Yakup Bugun, İlyas Kubilay Yavuz, Tarık Mayhoş, Hüseyin Güngör, Eşref Korkmazoğlu, Rıdvan Koçak, Okan Baydemir

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Hatayspor: Hamza Gür, Selahattin Selçuk Özkan, Mithat Yaşar, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Taha Balcı, Akın Alkan, Sadi Karaduman, Volkan Altınsoy, Serkan Koç, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

Hakem: Gökçen Öztürk, Mehmet Can Küçük, Ali Can Alp, Gökhan Özbulut

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